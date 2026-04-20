Tres soldados colombianos mueren en ataque con drones en una zona fronteriza con Ecuador

Los soldados se estaban enfrentando a miembros de los Comandos de Frontera -que hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las FARC con la que el Gobierno negocia la paz- cuando fueron atacados con drones cargados de explosivos.

En el ataque murieron los soldados Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado, mientras que otros dos uniformados resultaron heridos.

Los lesionados "fueron atendidos por enfermeros de combate y serán evacuados de la zona hacia un centro médico de Pasto", capital del departamento de Nariño (suroeste), en el que está ubicado Ipiales.

"Este comando rechaza de manera categórica el uso de estos artefactos explosivos que atentan contra la integridad de nuestras tropas y ponen en riesgo a la población civil", agregó el Ejército.

En marzo pasado, la CNEB aseguró que su proceso de paz con el Gobierno colombiano está en "estado crítico" tras la muerte de uno de sus negociadores en un supuesto ataque del Ejército, aunque el Ministerio de Defensa dijo no haber realizado operaciones contra ese grupo armado.

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La CNEB reúne a los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico que, ante la decisión de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, de abandonar las negociaciones de paz, se separó de ese grupo.

Justamente a los Comandos de Frontera se les atribuyó el pasado 9 de mayo un ataque que dejó doce muertos, entre ellos once militares, y un herido en la Amazonía ecuatoriana, aunque ese grupo armado negó ser el autor de ese hecho.

Como parte de las negociaciones de paz con el Gobierno fueron destruidas en octubre pasado 3,8 toneladas de material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el departamento de Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador.