Acuerdo político en la UE para poder sancionar a quienes impidan la libertad de navegación

"Hemos alcanzado un acuerdo político para ampliar nuestro régimen de sanciones a fin de incluir a los responsables de las violaciones de la libertad de navegación", anunció la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros celebrado en Luxemburgo.

Recordó que la UE "ya ha impuesto sanciones de gran alcance a Irán", a través de regímenes legales que tienen en cuenta violaciones de los derechos humanos o incluso el apoyo que está prestando Teherán a Rusia en la invasión de Ucrania.

Uno de los asuntos que trató el Consejo de hoy fue la crisis en Oriente Medio causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y los ataques de Teherán contra otros países de la región.

"Los ministros dejaron claro que la libertad de navegación no es negociable. Los cambios de postura constantes sobre si el estrecho de Ormuz está abierto o cerrado son imprudentes. El tránsito por el estrecho debe seguir siendo libre", aseguró Kallas.

La ex primera ministra estonia afirmó que "Europa desempeñará su papel en el restablecimiento del libre flujo de energía y comercio tan pronto como las condiciones lo permitan".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También consideró que la misión naval de la UE en el mar Rojo, 'Aspides', es "la forma más rápida de proteger la navegación en la región", por lo que volvió a insistir a los Estados miembros en la necesidad de dotarla de más recursos.

Recientemente, los países de la UE rechazaron ampliar su mandato para que pueda operar en el estrecho de Ormuz.

Kallas se refirió también a la posibilidad de que los drones iraníes utilizados contra otros países del Golfo "incorporen mejoras tecnológicas rusas".

"Estamos colaborando estrechamente con los socios del Golfo para limitar esto, incluso mediante una posible cooperación en materia de sanciones. También queremos profundizar nuestra cooperación con el Golfo en materia de seguridad y defensa", indicó, y recalcó que "ninguno de nosotros quiere ver a un Irán con armas nucleares".