Almacenamiento de energía fotovoltaica crece más del 30% anual en México y Centroamérica

Durante la Expo RE+ en Guadalajara (México), la firma Solis presentó su nueva generación de sistemas de almacenamiento, incluyendo los inversores EverCore para aplicaciones comerciales e industriales, desarrollados sobre una plataforma híbrida de 125 kilovatios (kW). En este contexto, la empresa destacó que México se mantiene como uno de los mercados solares más dinámicos de América Latina.

De acuerdo con especialistas, los altos precios del petróleo impactan directamente en el costo de la electricidad, lo que se traduce en mayores gastos para los consumidores y hace más atractiva la adopción de energías renovables y soluciones de almacenamiento.

Según Grand View Research, el mercado de almacenamiento en baterías en América Latina pasará de 889.9 millones de dólares en 2024 a más de 6,300 millones en 2030, lo que implica una tasa de crecimiento anual cercana al 40 %.

En el ámbito regulatorio, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) actualizó recientemente las disposiciones aplicables a la generación distribuida, incorporando de manera explícita el almacenamiento como parte de las instalaciones fotovoltaicas con baterías, un elemento que no estaba claramente definido en la normativa previa.

El mercado mexicano de almacenamiento se divide en dos grandes segmentos: el residencial y el comercial e industrial. Mientras el primero crece entre 20 % y 30 % anual, el segundo avanza a un ritmo superior al 30 %, impulsado por la alta demanda energética del sector productivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La expansión del almacenamiento también está respaldada por planes oficiales. Datos de la CRE indican que México proyecta incorporar 5,000 megavatios (MW) de almacenamiento en baterías para 2030, lo que contribuirá a fortalecer la red eléctrica con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y proyectos privados.

En paralelo, el país prevé sumar 19,954 MW de energías renovables, de los cuales el 20 % corresponderá a sistemas de almacenamiento.

La empresa destacó su presencia en el país, donde suma 17 años de operación, así como el crecimiento de su plantilla laboral y su colaboración con universidades para formar especialistas en el sector energético.

Finalmente, la compañía anunció que la incorporación de Alba Min Ye como nueva CEO de Solis Latam impulsará el fortalecimiento de su presencia en América Latina, en un entorno donde el desarrollo de energías renovables continúa en expansión y requiere mayor colaboración entre industria, aliados y clientes.