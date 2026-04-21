Concentraciones de apoyo y de rechazo reciben a Lula da Silva en su visita a Lisboa

Frente al palacio presidencial, donde Lula da Silva fue recibido por el presidente luso, António José Seguro, en su primer encuentro tras la toma de posesión del segundo, los asistentes a las dos concentraciones esperaron la llegada del mandatario con cánticos y banderas.

Mientras que en la protesta impulsada por el partido de extrema derecha Chega gritaban "Queremos a Lula da Silva fuera de Portugal" y portaban carteles donde se podía ver al mandatario entre rejas, los simpatizantes del presidente brasileño defendían que será el ganador de los próximos comicios generales en el país sudamericano con banderas de su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), y de Brasil.

"No hay forma de enfrentarse a un grupo político que solo piensa en sí mismo", dijo a EFE André Estevam Abreu, uno de los simpatizantes de Lula da Silva, en referencia a Chega y comparó el recibimiento que tuvo este en España con el que ha tenido en Portugal.

"Mira la distancia a la que estamos de la entrada por donde va a llegar el presidente", lamentó, refiriéndose a que no pudieron acercarse a la puerta del Palácio de Bélem, sino que estuvieron en la cera de enfrente.

Por otro lado, defendió la visita del jefe de Estado brasileño, quien intenta "unir de nuevo Brasil y Portugal" tras la tensión provocada por la política migratoria impulsada por el Gobierno de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro.

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Por su parte, en la concentración de rechazo a Lula da Silva, Zenaide dijo a EFE que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro está "secuestrado" por Lula, un mensaje que se repitió en la concentración con mensajes de apoyo al exjefe de Estado.

"No estoy en contra de la persona, estoy en contra de este tipo de sistema que quiere oprimir a la gente", agregó, por su parte Ralph, otro de los que se oponían a la visita de Lula da Silva, quien dijo que es un "corrupto".

También estuvo presente en esta protesta el líder del ultraderechista Chega, André Ventura, quien cuestionó que sea Lula da Silva el primer jefe de Estado extranjero recibido en Belém por Seguro y dijo que es "un ladrón y un corrupto".

"Si Dios quiere se librarán de él a final de año", agregó el líder de extrema derecha en referencia a las próximas elecciones en Brasil.

Lula pone fin este martes a una gira europea en la que visitó España para participar en la IV Cumbre de Defensa de la Democracia el pasado sábado y Alemania. Este mismo martes está previsto su regreso a Brasilia.