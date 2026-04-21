Convocan protesta contra la "dictadura" de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico

La JSF fue impuesta por el Congreso de Estados Unidos con el fin de reestructurar la multimillonaria deuda pública del archipiélago y supervisar sus finanzas públicas.

Las organizaciones explicaron en un comunicado que la JSF provocó daños "perversos y abusivos" contra el pueblo durante la última década y por ello, hicieron un llamado a la población para protestar.

Un ejemplo de ello es la derogación o el veto de leyes que confieren derechos laborales de trabajadores del servicio público y de la empresa privada, entre ellos el derecho a lograr aumentos salariales necesarios.

Así como la destitución de los sistemas de retiro de los empleados públicos, reduciendo las pensiones, eliminando aportaciones patronales a planes médicos, aumentando la edad de jubilación y eliminando el retiro por incapacidad a sectores docentes.

Además de tener el poder del veto en las negociaciones colectivas en las agencias de gobierno, corporaciones públicas y la UPR, restringir las elecciones sindicales e impedir la justicia laboral de los trabajadores.

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Asimismo, la privatización de servicios esenciales que encarecen el costo de vida (energía eléctrica, escuelas públicas, peajes).

También los recortes de fondos para servicios de educación especial, municipios, UPR, la imposición de aumentos anuales en tarifas de peajes por los próximos 28 años y la imposición de aumentos anuales en la tarifa de acueductos y alcantarillados por 15 años.

Por otro lado, los organizadores de esta manifestación solicitaron que la protesta también sea para la reafirmación de la clase trabajadora y del pueblo en contra del proyecto de construcción de Esencia que amenaza el medioambiente en Cabo Rojo, en el oeste del archipiélago.

La marcha partirá a las 9:00 (13:00 GMT) de la Avenida Chardón, desde la entrada de Plaza las Américas, hasta llegar al edificio donde están ubicadas las oficinas de Robert Mujica y de la Junta de Control Fiscal en la avenida Luis Muñoz Rivera, en San Juan.

Las agrupaciones que convocan son: Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA), Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Central General de Trabajadores (CGT), Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) y Educamos Federación Central de Trabajadores (FCT).

Asimismo, la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico (FMPR), Federación de Trabajadores de la Empresa Privada (FETEMP), Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR AFL-CIO), Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA (HIEPAAA), Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL), International Alliance of Theatrical Stage Employees Movimiento Solidario Sindical (MSS).

Por último, se unieron a esta protesta el Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), la Unión de Empleados del Banco de la Vivienda Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE) y Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (UPAGRA), entre otros.