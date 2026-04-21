Detienen a un hombre acusado por la muerte de un puertorriqueño en la República Dominicana

El detenido es Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, de 28 años, sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.

El hombre se entregó en el Palacio de Justicia de la provincia de Santiago de los Caballeros (norte) por el homicidio Clemente Navarro, ocurrido el pasado 17 de abril durante un asalto a un establecimiento de lavado de coches en Canabacoa, en dicha demarcación.

También están acusados del delito otros dos ciudadanos, uno de los cuales se encuentra bajo arresto, mientras que el otro está prófugo de la justicia.

Las autoridades informaron que Reyes Rodríguez posee antecedentes por hechos similares, en concreto, se le vincula al homicidio de un policía raso durante un enfrentamiento armado en el año 2020 en Jacagua, también al norte del país.

En aquel entonces fue detenido, junto con otros implicados, tras una persecución policial, y las autoridades se incautaron de armas de fuego y motocicletas que fueron utilizadas en la comisión del delito.

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En 2025 se produjeron en la República Dominicana un total de 951 homicidios intencionales, con una tasa de 8,7 homicidios de dicho tipo por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.