Detienen al director de la mayor editorial rusa por "propaganda LGTBI"

"Actualmente se encuentra detenido para ser interrogado", informó un portavoz policial a la agencia Interfax.

Agregó que la detención del director de Eksmo está relacionada con la difusión de literatura sobre la homosexualidad.

El canal REN TV informó, por su parte, de que la policía también efectúa registros vinculados con el caso.

Los dirigentes de Eksmo, según el canal, desarrollaron un plan para "distribuir literatura LGBTI entre los menores".

El pasado enero, la editorial rusa Popcorn Books, procesada judicialmente por las autoridades rusas por 'propaganda LGTBI', anunció su cierre definitivo.

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En mayo del año pasado las autoridades rusas lanzaron un operativo contra varias editoriales rusas, incluida Popcorn Books, por "propaganda LGTBI u otros contenidos prohibidos", en el marco del cual algunos de los empleados de ésta fueron detenidos y puestos bajo arresto domiciliario.

Entre los libros vetados estaba la novela 'Un verano en el campamento', de Katerina Silvánova y Elena Malísova, que trata sobre una relación homosexual entre un adolescente ruso y otro ucraniano, uno de los libros más vendidos en Rusia en 2022, y títulos de otras editoriales rusas.

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo ruso declaró extremista el movimiento LGTBI.