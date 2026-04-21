El audiovisual iberoamericano congrega a lo mejor de su talento en la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET

Destacará la presencia de los intérpretes de largometraje nominados Blanca Soroa (Los domingos), Dolores Fonzi (también nominada a Mejor dirección, ambas por Belén), Guillermo Francella (Homo Argentum, también PLATINO de Honor), Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas) y Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta). De entre los nominados a Mejor dirección, se unirá a la celebración, Kleber Mendonça Filho (O agente secreto), quien también ostenta la nominación a Mejor Guion.

Además de los anteriormente mencionados, estarán presentes talentos participantes en los largometrajes nominados a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, como el intérprete Juan Minujín (Los domingos, cinta por la que compitió a Mejor Interpretación Masculina de Reparto), las directoras Mariana Rondón y Marité Ugás (Aún es de noche en Caracas) y el actor Edgar Ramírez (quien fue nominado a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por su papel en esta misma cinta).

Entre las nominadas a Mejor Documental acudirá la directora Elena Molina (Flores para Antonio); mientras que Daniel Hendler (Un cabo suelto) lo hará entre las nominadas a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción. César Zelada (Kayara) y Tomás Pichardo Espaillat (Olivia & las nubes) estarán presentes como nominados a Mejor Película de Animación. De la misma manera, Eva Libertad (Sorda), Marianna Brennand (Manas) y Pierre Saint-Martin (No nos moverán) asistirán por su candidatura a Mejor Ópera Prima.

En las categorías para series, Griselda Siciliani (Envidiosa, T2), Javier Cámara (Yakarta) y Paulina Gaitán (Las muertas) asistirán como intérpretes nominados. A ellos se unirán los nominados a Mejor creador en Miniserie o Teleserie Alberto Rodríguez, José Manuel Lorenzo y Rafael Cobos (Anatomía de un instante, también nominada a Mejor Miniserie o Teleserie) y Bruno Staganaro (El eternauta, también nominada a Mejor Miniserie o Teleserie), Mariano Varela (Menem) y Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986).

Como finalistas al nuevo galardón a Mejor Serie de Larga Duración, acudirán Joan Noguera (Sueños de libertad), Josep Císter y Miguel Conde (La promesa) y la intérprete Samantha Siqueiros (Velvet: El nuevo imperio).

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A la celebración se unirán como entregadores de la preciada estatuilla Alfredo Castro, André Lamoglia, Antonia Zegers, Belén Rueda, Carmen Villalobos, Carolina Kopelioff, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, Juan Alfonso Baptista, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Mariela Garriga, Michel Brown, Nico Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stephanie Cayo y Valeria Mazza. También entregarán galardones a lo largo de la ceremonia Álvaro Cervantes, ganador del premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto (Sorda); César Troncoso y Andrea Pietra, ganadores en Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie (El eternauta).

También desfilarán por la alfombra roja personalidades de las artes, la cultura y las redes como Altair Jarabo, Ana Lucía Domínguez, Anette Cuburu, Boris Izaguirre, Calle y Poche, Caro Miranda, Daniela Ospina, David Salomón, Diego Boneta, Dulceida, José Eduardo Derbez, Lux Pascal, Májida Issa, Marc Clotet, Maxi Iglesias, Michael Ronda, Natalia Sánchez, Stef Roitman, Vadhir Derbez y Valerie Domínguez.

LOS PLATINO DESPLIEGAN DE NUEVO SU ALFOMBRA ROJA EN XCARET

El glamour y el talento de los PLATINO volverá a recalar en Xcaret, Rivera Maya (México) por cuarta ocasión, con una gala para el recuerdo en la que nuestras estrellas podrán alzarse con el trofeo más preciado del audiovisual iberoamericano. La ceremonia, conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, a la que precederá una alfombra roja presentada por Carolina Ramírez y Lourdes Stephen será retransmitida por una veintena de televisiones de todo Latinoamérica, en España y EEUU y accesible a través de la plataforma SmartPlatinoTV.

La XIII edición de los Premios PLATINO XCARET es posible gracias al apoyo de Quintana Roo, Riviera Maya y Grupo XCARET, así como de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid

Los Premios PLATINO XCARET son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas). Todos los eventos contarán con la presencia de Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA y Presidente Ejecutivo de los Premios PLATINO; Miguel Angel Benzal, Director General de EGEDA y Premios Platino, Ignacio Rey, Presidente de FIPCA, coorganizadora de los premios junto a EGEDA, y representantes de FIACINE, federación colaboradora.

Asimismo, IBERIA continúa como compañía aérea oficial, conectando culturas y subrayando su apoyo al talento. Y cumpliendo este año 12 años del patrocinio del Premio del Público. Además, IBERIA posibilita —como lo ha hecho desde los inicios de los Premios PLATINO— que los invitados puedan estar presentes en la gran fiesta del audiovisual iberoamericano.

Desde la Organización, agradecemos profundamente contar con estas alianzas, que contribuyen a ensalzar las producciones y a reconocer a los creadores más destacados de cada año en los 23 países iberoamericanos.

Puede descargar materiales de prensa en el siguiente enlace: