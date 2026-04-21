El brent sube 3,14% con negociaciones EEUU-Irán paradas y cerca de vencer el alto el fuego

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3 dólares exactos al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto a la jornada anterior, cuando finalizó en 95,48 dólares.

El brent subió por segundo día consecutivo, tras iniciar la semana con un repunte de más de un 5,5 %, mientras el mercado observa con incertidumbre los últimos acontecimientos en Oriente Medio, mientras se agota el plazo de alto el fuego, que vence previsiblemente este miércoles, aunque con confusión sobre la hora límite.

Tampoco no está aún claro si el vicepresidente estadounidense, JD Vance y el resto de su equipo negociador viajarán mañana a Islamabad (Pakistán) para mantener una nueva ronda de conversaciones con Teherán, pues el 'número dos' de la Administración Trump por el momento continúa en Washington.

"Existe mucha incertidumbre, por lo que los precios del petróleo subieron y los índices bursátiles bajaron, ya que los inversores redujeron su exposición al riesgo en medio de la incertidumbre", escribió hoy el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada.

En este sentido, apuntó que de no llegar a un acuerdo, los precios del petróleo podrían volver a superar los 100 dólares, pero si lo hubiera, o al menos una extensión del alto el fuego actual, el barril podría volver a situarse en torno a los 90-95 dólares.