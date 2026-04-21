El centro turístico mexicano de Teotihuacán amanece cerrado y sin seguridad tras tiroteo

Según constató EFE en un recorrido, es un día atípico para este centro arqueológico, el segundo más visitado del país, ya que, hoy sus 264 hectáreas no recibieron la típica afluencia turística que presenta entre semana.

Sin embargo, en las inmediaciones operan con normalidad los comercios de comida, hostelería y guías turísticos, quienes siguen ofreciendo sus servicios pese a que la Zona Arqueológica permanece cerrada.

Incluso se observó a grupos de turistas bajando de camionetas para visitar desde afuera la ciudadela que incluye la Pirámide de la Luna y el Sol.

Pese a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó fortalecer la seguridad, así como el despliegue de elementos en zonas arqueológicas, el lugar, especialmente, la Pirámide de la Luna, no cuenta con ningún tipo de patrullaje de autoridades locales o de la Guardia Nacional.

"Por instrucciones de la presidenta (Claudia Sheinbaum)" se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas del país y los principales destinos turísticos, se incrementará la presencia de la Guardia Nacional, en coordinación con las autoridades locales", dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del Ejecutivo este martes.

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El lunes, Julio César Jasso, de 27 años, disparó contra varias personas en la parte superior de la Pirámide de la Luna, ubicada en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el primer evento violento de este tipo registrado desde su inauguración el 12 de octubre de 1987.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó hoy que el atacante actuó solo y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países, como la matanza de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999 y que dejó 13 personas asesinadas y 24 heridos.