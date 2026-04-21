El IBEX 35 cae un 0,65 % ante las dudas sobre las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán

El principal índice del mercado, el IBEX 35, cerró la sesión bursátil en 18.142,6 puntos, después de perder 118,3 puntos, ese 0,65 %. En lo que va de año, se revaloriza un 4,82 %.

Esas dudas sobre el futuro del conflicto en Oriente Medio han provocado que, al cierre del parqué madrileño, el precio del petróleo brent, de referencia en Europa, subiera un 1,71 %, hasta los 97,11 dólares, mientras que el barril de petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en Estados Unidos, se paga en 88,92 dólares, un 1,72 % más caro que ayer.

El índice, que había cotizado al alza durante toda la jornada y que se ha dado la vuelta en la última hora, ha tenido como principal protagonista al grupo Puig, que ha subido el 5,48 % ante el creciente interés de la estadounidense Estée Lauder por hacerse con la compañía.