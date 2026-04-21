El vicepresidente del BCE ve "indispensable" la inmigración para España y toda Europa

De Guindos resaltó algunos elementos positivos con los que cuenta la economía española, como un sector bancario saneado y una evidente mejora de la competitividad.

Pero "aunque entre algunos sectores esta opinión no sea popular", reconoció, "la inmigración es indispensable en Europa y en España", una realidad que debe hacerse efectiva "sin efectos llamada indeseados ni participación de las mafias".

Pidió maximizar sus beneficios y minimizar los costes o cuellos de botella que causa la llegada de inmigrantes, entre los que el vicepresidente del BCE señaló las dificultades de acceso a la vivienda, muy encarecida en el mercado inmobiliario español por una demanda que sobrepasa la oferta, entre otros factores.

Por eso, es necesario aumentar la oferta, "sobre todo de vivienda en alquiler", que es la que tiene que absorber ese incremento poblacional, según urgió De Guindos en un acto organizado por el periódico español La Razón.

El Gobierno español ha abierto un procedimiento para regularizar al menos a medio millón de personas que residan desde antes del pasado 1 de enero y solicitantes de asilo que lo hayan pedido antes de esa fecha, siempre que acrediten un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tengan antecedentes penales.