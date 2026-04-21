Exportaciones peruanas aumentan un 38 % en febrero y alcanzan 8.988 millones de dólares

Las exportaciones tradicionales de febrero pasado ascendieron a 7.258 millones de dólares, con un alza de 48,8 % interanual, favorecido por las mayores cotizaciones internacionales del oro (73,3 %) y el cobre (53,7 %), así como por el aumento del precio del plomo concentrado (43,7 %).

También contribuyeron los mayores envíos de productos agrícolas tradicionales (51,7 %), en particular el café.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales crecieron 6,4 % interanual en febrero, impulsadas por un aumento de 6,9 % en los volúmenes exportados, reflejando el mayor dinamismo de la mayoría de sectores, indicó el banco emisor.

En ese rubro, destacaron las mayores ventas de arándanos (17,3 %), mangos frescos (21,9 %), pota congelada (123,2 %) y paltas (aguacates) frescas (53,4 %).

Asimismo, las exportaciones totales acumuladas hasta febrero último ascendieron a 18.781 millones de dólares, lo que representó un incremento de 37,6 % respecto al mismo periodo de 2025, explicado principalmente por el aumento de los precios (35,7 %).

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En este periodo, las exportaciones tradicionales crecieron 49,5 %, mientras que las no tradicionales acumularon 3.700 millones de dólares, con un aumento de 3,9 %.