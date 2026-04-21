Fuerzas militares israelíes matan a cinco palestinos en varios ataques en Gaza

Tres personas murieron en un ataque durante la madrugada en la zona de Mashru, en Jan Yunis (sur de Gaza). Los fallecidos fueron identificados como Mayid Abu Musa, Darwish Saib Darwish y Saad Abu Hilal, según informaron fuentes del personal sanitario del hospital gazatí de Al Nasser.

Patrulleras de la Armada israelí mataron este martes a una mujer tras abrir fuego contra tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en la zona de Al Salatin, al oeste de Beit Lahia (al noroeste de la ciudad de Gaza) , afirmaron fuentes médicas del hospital Al Ahli.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre estos acontecimientos.

Asimismo, un niño identificado como Abdulah Dawas, de 12 años, murió de madrugada por las heridas sufridas tras un ataque israelí en un campo de desplazados en Yabalia (norte de Gaza) este domingo, según personal del hospital Al Shifa.

Ya son casi 780 los palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, según el último recuento del ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza.

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La mayoría de muertes se han producido en oleadas de bombardeos del Ejército israelí contra la Franja, que se han producido ocasionalmente y con los que Israel ha alegado responder a violaciones de la tregua, o en tiroteos y ataques en torno a la línea amarilla, divisoria tras la que sus efectivos se mantienen replegados.

En total, más de 72.550 personas (entre ellas, 21.000 niños) han muerto por fuego israelí en Gaza desde que el Ejército lanzara su ofensiva en octubre de 2023, en represalia por el ataque de las milicias gazatíes en el que mataron a 1.200 y secuestraron a 251 en territorio israelí.