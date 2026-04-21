Gobierno de Kast dice que "actores importantes" no apoyan candidatura de Bachelet a la ONU

"Cuando decidimos lo que comunicamos, fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región y porque también teníamos información de que era probable que actores importantes en el proceso no estuvieran apoyando" la candidatura, explicó en declaraciones a los medios el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

"La situación que nos llevó a esta conclusión sigue vigente", agregó el ministro, quien evitó aclarar si se refería a un posible veto por parte de Estados Unidos a la candidatura de la expresidenta socialista.

En febrero pasado, la administración del entonces presidente chileno, el progresista Gabriel Boric (2022-2026), formalizó la candidatura de Bachelet de cara a las elecciones de finales de año, con el apoyo de los Ejecutivos de México y Brasil, y también de tendencias socialistas.

El nuevo Gobierno, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, decidió a finales de marzo retirar su apoyo a Bachelet, pero se comprometió a no apoyar a otro candidato "en consideración a la trayectoria de la expresidenta".

Bachelet, de 74 años y militante histórica del Partido Socialista chileno (PS), fue la primera mujer presidenta de Chile y estuvo al frente del país dos mandatos no consecutivos.

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En el plano internacional, ejerció como directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además de la exgobernante, compite por suceder al portugués António Guterres el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (IAEA); la costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta de Costa Rica; y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Bachelet y Grossi -que sí cuenta con el apoyo del Gobierno argentino- defenderán este martes sus postulados en la sede de la ONU, en Nueva York, durante un diálogo interactivo, donde responderán preguntas de los Estados miembros y la sociedad civil.

Pese a que no es una norma escrita, la organización intenta cumplir con cierta rotación regional en el cargo para segurar la representatividad y, si se vuelve a cumplir, esta vez correspondería a América Latina.

Además, varios Estados pidieron que la sucesora de Guterres sea una mujer, ya que en los 80 años de la organización nunca ha habido una secretaria general.

Está previsto que a finales de julio, después de los diálogos, los quince miembros del Consejo de Seguridad debatan sobre los candidatos a puerta cerrada, y hacia finales de año la Asamblea General formalice el nombramiento.