Hija de Maradona rechaza planteos en su contra y acusa manipulación de médicos de su padre

La declaración de Gianinna, de 36 años, se produce en la tercera audiencia del nuevo juicio por la muerte de su padre, tras la anulación del primero en mayo de 2025.

La hija del astro tenía previsto declarar el pasado jueves, en la segunda jornada del nuevo proceso, pero su testimonio fue postergado a causa de un pedido de declaración espontánea del neurocirujano Leonardo Luque, principal acusado y considerado el médico de cabecera de Maradona.

En aquella audiencia, Luque dijo que él "no estaba a cargo" del cuidado del paciente y apuntó contra Gianinna, al afirmar que ella se había comprometido a encontrar un médico clínico para su padre previo a su muerte, algo que nunca hizo.

"Yo respondí que me iba a ocupar, no que tenía un médico o que yo soy médica. Simplemente dije que iba a investigar. Desde ningún punto de vista me voy a hacer cargo de esa situación. Yo confié, lamentablemente, ciegamente en estos seres, que lo único que hicieron fue dejar a mi hijo sin abuelo y a mí sin padre", respondió este martes la joven durante su declaración, en la que acusó a los médicos imputados de intentar responsabilizarla a ella y sus hermanas por la muerte de su padre.

Previamente, los jueces rechazaron un pedido de la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov de suspender la declaración de la hija del ídolo argentino alegando una posible responsabilidad penal en la muerte de su padre, por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

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“Nunca se insinuó algo tan agresivo para la dignidad de una persona, nunca se insinuó algo tan agresivo para la dignidad de una víctima”, planteó el abogado defensor Fernando Burlando.

Durante su testimonio, Gianinna recordó además un episodio sucedido casi un mes antes de la muerte de Maradona, el 30 de octubre de 2020, cuando fue a visitarlo por su cumpleaños y lo encontró desorientado y "con la mirada perdida".

Según relató, ante la consulta sobre si quería dejar aquel lugar e irse con ella, su padre respondió que sí, pero antes de que lograra llevárselo fue interceptada por el equipo a cargo de del paciente junto con la policía.

En otro momento de la audiencia, Gianinna se refirió a la decisión de que, tras una operación poco antes de su muerte, Maradona siguiera su recuperación en una vivienda y no en una clínica.

“Nos parecía que internarlo era lo mejor, por la experiencia de cuando se había recuperado de la cocaína, pero (al mismo tiempo) que éramos unas hijas de puta si lo internábamos”, dijo, en llanto, y agregó: "Luque nos dijo que no era opción para mi papá internarlo en una clínica. Que primero probemos con una internación domiciliaria. En ese momento yo ni siquiera me podía imaginar que estaban planeando otras cosas".

Tras la reproducción de un audio de Luque en el que proponía darle al astro cuidados medicinales en una casa, “equiparla en modo tal de forma que sea una internación (ingreso) domiciliaria seria, muy seria, con profesionales, con todos los equipos", Gianinna dijo sentir "mucha bronca" y subrayó que en aquella vivienda, donde su padre falleció el 25 de noviembre de 2020, no había monitor, desfibrilador y "ni siquiera la ambulancia" que les habían prometido.

"La manipulación fue absoluta y horrible, me siento una boluda”, expresó.

Además de Luque y Cosachov, también son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.