Iglesia paraguaya recuerda el legado del papa Francisco y su búsqueda de "un mundo justo"

En un comunicado de prensa, la Conferencia Episcopal de Paraguay (CEP) honró la memoria del primer papa latinoamericano y destacó que hizo "de la humildad su bandera y de la cercanía su lenguaje universal".

"Sus encíclicas y gestos fueron sus formas de construir un mundo justo, donde la cultura del encuentro venza finalmente a la indiferencia que siempre denunció", señaló el Episcopado paraguayo.

La CEP destacó que el legado de Francisco se manifestó "en su incansable defensa de la casa común" y su "mirada fraterna" a las periferias, al tiempo que agradeció al pontífice su "entrega y valentía para reformar desde el amor".

Francisco visitó Paraguay del 10 al 12 de julio de 2015 y se convirtió en el segundo papa en pisar suelo guaraní, después de Juan Pablo II.

Es recordado localmente por haber nombrado, en 2022, a Adalberto Martínez como el primer cardenal de Paraguay, y por haber firmado en 2018 el decreto que reconoció un milagro atribuido a la monja María Felicia de Jesús Sacramentado, conocida como Chiquitunga, y quien fue reconocida ese año como la primera beata paraguaya.

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Este martes se cumple un año de la muerte de Jorge Mario Bergoglio, que será recordado en Roma con diversos actos, entre ellos, una misa en la Basílica de Santa María la Mayor, donde el jerarca católico pidió ser enterrado.