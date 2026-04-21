Irán ejecuta a otro preso condenado por participar en las protestas de enero

“Amirali Mirjafari, uno de los elementos armados colaboradores del enemigo, que había incendiado la mezquita Yameh de Qolhak (norte de Teherán) y que lideraba las acciones contra la seguridad de la red del Mossad en esa zona, fue ejecutado en la madrugada de hoy”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.

El medio afirmó que la ejecución se llevó a cabo después de que el Tribunal Supremo confirmase la condena a muerte emitida por una corte inferior.

Con esta ejecución, Irán ha ahorcado hasta ahora a ocho personas desde el 19 de marzo, condenadas por su participación en las protestas de enero.

Además, la República Islámica ha ahorcado al menos a cuatro presos considerados presos políticos en las últimas semanas y ayer mismo ejecutó a dos personas condenadas por supuesta colaboración con el Mosad, el servicio de inteligencia israelí.

Las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica, fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EE. UU., elevan esa cifra a más de 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Irán es uno de los países con el mayor número de ejecuciones en el mundo y, en 2025, ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior y que supone la cifra más elevada en el país desde 1989, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).