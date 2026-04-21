Irán niega que las mujeres para las que Trump pidió la libertad fueran condenadas a muerte

“Un análisis detallado de los casos de estas personas revela que algunas han sido puestas en libertad, otras se enfrentan a cargos que, si el tribunal confirma la sentencia, acabarán traduciéndose en penas de prisión”, indicó Mizan, que ejerce de portavoz de la Judicatura iraní.

“Ninguna ha recibido una sentencia definitiva que conlleve la pena de muerte”, aseguró.

Mizan no ofreció detalles concretos de los casos de las ocho mujeres ni los nombres ni los delitos por los que habían sido detenidas o los cargos a los que hacen frente.

El medio estatal calificó como "mentiras infundadas” las afirmaciones de Trump respecto a las condenas a muerte, lo que consideró que “pone aún más de manifiesto su falta de estabilidad verbal y conducta”.

Trump pidió hoy a los líderes iraníes que liberen a ocho mujeres condenadas a muerte como un "gran comienzo para nuestras negociaciones”.

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"A los líderes iraníes, que pronto estarán en negociaciones con mis representantes: agradecería enormemente la liberación de estas mujeres", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

"¡Por favor, no les hagan daño!", pidió Trump, que acompañó el mensaje con una publicación de X del usuario @EYakoby en la que se ven las fotografías de las ocho mujeres, se asegura que el régimen iraní prepara su ahorcamiento y se denuncia el silencio sobre el asunto de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos.

Trump vinculó en su texto la paralización de las ejecuciones y la liberación de las mujeres con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que empezó el 28 de febrero y que se encuentra ahora en un impás de un frágil alto el fuego hasta mañana miércoles.

El cruce de mensajes que produce en medio de la incertidumbre de si se celebrará una segunda ronda de negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Islamabad.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tiene previsto viajar este martes a Islamabad para la segunda ronda de negociaciones con las autoridades iraníes, aunque Teherán todavía no ha confirmado oficialmente su participación.

Al mismo tiempo, el miércoles expira el alto el fuego temporal que acordaron Estados Unidos e Irán a principios de abril.

La primera ronda de negociaciones de paz, que fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979, concluyó sin un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero ni para la libre circulación del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.