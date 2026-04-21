Irán pone en duda participación en segunda negociación con EE.UU.

Irán afirmó hoy que aún no ha enviado una delegación a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos cuando faltan menos de dos días para que expire el alto el fuego que ha dejado entre paréntesis la guerra en Oriente Medio.

Tanto Teherán como Washington se han acusado mutuamente de violar la tregua de dos semanas que, según el presidente estadounidense Donald Trump, terminará el miércoles por la noche.

A principios de este mes los dos enemigos llevaron a cabo conversaciones iniciales, las de más alto nivel desde la fundación de la República Islámica en 1979.

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Ormuz

Los analistas estimaron entonces que el rango político de las delegaciones era un indicador de la voluntad de ambos por alcanzar un acuerdo.

Pero el diálogo fracasó. Irán mantuvo cerrado casi todo este tiempo el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos, y el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo de los puertos iraníes.

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“Por el momento ninguna delegación de Irán ha partido hacia Islamabad, Pakistán; ya sea la delegación principal o la secundaria”, afirmó la televisión estatal iraní.

Tregua

Trump ha acusado a Irán de disparar a barcos en el estrecho de Ormuz y Teherán afirma que el bloqueo estadounidense y la incautación de un barco violaron el acuerdo de tregua.

Las autoridades iraníes están descontentas y acusan a Washington de no actuar de buena fe en las negociaciones.

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El influyente presidente de su Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el país no aceptará negociar “bajo la sombra de las amenazas” de Trump y sacará “nuevas cartas en el campo de batalla” si se reanudara la guerra.

Habitantes de Teherán con los que hablaron periodistas de la AFP desde París afirman que la vida ha empeorado por la opresión del Gobierno y las consecuencias de la guerra.