Japón y México acuerdan promover cooperación en materia energética ante la guerra de Irán

Takaichi también propuso establecer un marco de diálogo que incluya la seguridad económica con México, con el fin de elevar la cooperación entre ambos países a "un nuevo nivel", según recoge un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés tras una llamada entre ambas mandatarias.

Asimismo, la jefa de Gobierno nipona solicitó a Sheinbaum "crear un entorno favorable" para las empresas japonesas que operan en México, mientras que esta última expresó su compromiso de trabajar para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

El Gobierno japonés ha mencionado en las últimas semanas que estaba explorando rutas alternativas al estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra estadounidense e israelí contra Irán, puesto que Tokio importa un 90 % de su petróleo desde Oriente Medio y la mayoría de cargueros utilizan el estratégico paso para transportarlo.

En este sentido, México es un actor relevante en la industria petrolera mundial, posicionándose entre los 15 mayores productores.