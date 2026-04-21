Jefe del Estado mayor ruso inspecciona tropas que combaten en Ucrania

"Durante su visita al puesto de mando de la agrupación militar Sur, el general de Ejército Valeri Guerásimov escuchó un informe del comandante del grupo, coronel general Serguéi Medvédev, sobre la situación actual" en este sector del frente, indicó Defensa en un comunicado publicado en MAX.

Además, el alto mando escuchó "informes de los comandantes de las subunidades sobre los resultados de las misiones de combate".

Guerásimov aseveró que durante los dos últimos meses las fuerzas rusas "liberaron 34 localidades y aproximadamente 700 kilómetros cuadrados de territorio" de Donetsk y recalcó que Lugansk ya está totalmente bajo poder ruso.

"Actualmente, la ofensiva (...) se desarrolla en todas las direcciones. La agrupación Sur lleva a cabo una ofensiva en la zona fortificada de Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantínivka", sostuvo.

Aseveró que las unidades de vanguardia rusa ya se encuentran aproximadamente a 12 y 7 kilómetros de las afueras orientales Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos de Donetsk.

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"En Kostiantínivka los grupos de asalto de la agrupación militar Sur están derrotando a las formaciones enemigas y avanzando en las zonas residenciales del noreste y suroeste de la ciudad", así como en los suburbios de esta urbe, dijo.

Destacó también los avances de la agrupación militar Norte, que opera en las regiones ucranianas de Sumi y Járkov con el fin de crear una zona de seguridad.

"En marzo, tomamos el control de 15 localidades, y en abril, liberamos Vovchanske Jutora y Zibino", comentó.

Señaló que la agrupación Oeste, que opera en el sector de Kúpiansk, tomó ocho localidades en marzo y cercaron fuerzas ucranianas en la orilla oriental del río Oskol, al sur de esta urbe.

También se refirió los avances rusos en las regiones ucranianas de Zaporiyia y Dnipropetrovsk.

"En un intento por detener nuestro avance, las Fuerzas Armadas ucranianas llevaron a cabo más de 170 contraataques fallidos con tropas de asalto en febrero y marzo, pero, tras sufrir pérdidas significativas —más de 3.000 efectivos y más de 160 máquinas de combate—, no lograron sus objetivos", dijo, al desmentir que Kiev haya recuperado 480 kilómetros cuadrados de territorio.

Guerásimov concluyó la visita con la entrega de condecoraciones a los militares más destacados de este sector del frente y les agradeció por la valentía y el coraje mostrado en combate.