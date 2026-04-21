Kallas espera que ataque a infraestructura de petroleo ruso no afecte a préstamo para Kiev

Hungría había condicionado su luz verde al préstamo al restablecimiento del flujo de crudo que recibe por ese oleoducto.

"Esperamos un acuerdo en 24 horas. Así que no quiero gafarlo. Espero que todo salga bien, porque hemos visto algunos giros en este asunto, pero este es el acuerdo que tuvimos en diciembre", dijo Kallas una en rueda de prensa al término de un Consejo de Ministros de Exteriores en el que se trató, entre otros temas, de Ucrania.

Kallas insistió este martes en que confía en que el miércoles haya consenso entre las capitales par autorizar el envío de fondos, bloqueado por el Gobierno del primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán. El asunto será abordado en una reunión de embajadores de los Veintisiete.

"Esperemos que se eliminen todos los obstáculos", añadió.

La alta representante rehusó pronunciarse sobre el impacto que puede tener el último ataque de drones por parte de Ucrania.

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"No les voy a dar una respuesta sobre si el petróleo fluirá ahora, porque no soy una experta. Lo que sí puedo decir es que Ucrania hizo la promesa (de reparar esa vía), que era el obstáculo para nuestros colegas húngaros y eslovacos", señaló.

En ese contexto, confió en que lo ocurrido en las últimas horas no haga "descarrilar la decisión, sino seguir adelante".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, felicitó este martes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por haber cumplido su promesa de reparar el oleoducto.

"Gracias, presidente Zelenski, por cumplir lo prometido, reparar el oleoducto Druzhba y restablecer su operación", dijo Costa.

Budapest había dicho que no daría luz verde a la aprobación del vigésimo paquete de sanciones de la UE a Rusia ni permitiría la emisión de deuda para financiar el crédito a Ucrania de 90.000 millones de euros aprobados por los Veintisiete en diciembre hasta que no vuelva a funcionar el oleoducto.

Zelenski, se comprometió por su parte con la Unión Europea a reparar cuanto antes el Druzhba, que pasa por territorio ucraniano y une Rusia con Europa central, y que fue dañado el pasado 27 de enero en un ataque ruso.

La semana pasada Kiev anunció que el oleoducto se reabriría a finales de abril y Hungría, que está en pleno proceso de cambio de gobierno tras las recientes elecciones, afirmó que está dispuesta a levantar su veto al préstamo cuando se restablezca el suministro de petróleo.