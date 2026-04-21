La histórica elección de dos gobernadoras en Bolivia es un avance, aunque "insuficiente"

Gabriela de Paiva en la región amazónica de Pando (norte) y María René Soruco en el departamento sureño de Tarija hicieron historia al ser elegidas gobernadoras mediante el voto popular en las recientes elecciones regionales.

De Paiva, que postuló por la alianza opositora Libre, venció en la primera vuelta efectuada el pasado 22 de marzo, con el 46,93 % de la votación y Soruco, de la también opositora Camino Democrático para el Cambio (CDC), ganó en el balotaje del domingo en Tarija con el 70,80 %.

La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, dijo a EFE que ambas "son las primeras dos gobernadoras electas desde la nueva Constitución Política del Estado" vigente desde 2009.

El único precedente se remonta a 2008, cuando la líder quechua Savina Cuéllar fue elegida prefecta de la región sureña de Chuquisaca en un proceso electoral extraordinario convocado tras la renuncia del entonces prefecto David Sánchez Heredia.

Cuéllar fue prefecta durante un año y 10 meses y no se presentó a la reelección en los comicios regionales de 2010, que fueron los primeros realizados bajo la nueva Constitución que reemplazó la figura de las prefecturas por los gobiernos departamentales.

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Desde entonces, no hubo ninguna mujer que ganase una gobernación, hasta las recientes elecciones regionales.

Tania Sánchez, cuya entidad agrupa a más de una treintena de organizaciones defensoras de la igualdad, celebró los triunfos de De Paiva y Soruco y los calificó como un "avance en la representación política de las mujeres en Bolivia", presentes ahora en dos de las nueve gobernaciones.

También destacó la elección de Paola Aguirre, de Libre, como subgobernadora de Santa Cruz, la región más poblada del país, junto al excandidato vicepresidencial Juan Pablo Velasco.

Según Sánchez, los resultados muestran "que hay una mayor apertura democrática, hay una apuesta decidida de la ciudadanía a votar por las mujeres, de reconocer su liderazgo en torno a la gestión pública".

"Para nosotras este es un avance, aunque todavía insuficiente", agregó la activista y mencionó que hay un "techo de cristal" para las mujeres que hacen política, porque las normas vigentes plantean la obligatoriedad de la "paridad y la alternancia política para los cargos del Legislativo, no así para el Ejecutivo".

A su juicio, las organizaciones políticas pueden convertirse en una "barrera" para la participación de las mujeres en los procesos electorales, porque estas entidades definen las candidaturas y sus estructuras "están prioritariamente representadas por hombres" con una mirada "muy patriarcal" en algunos casos.

Con un análisis basado en el cómputo oficial de las elecciones regionales y municipales del 22 de marzo, la Coordinadora de la Mujer advirtió que solo 31 de 335 alcaldías (el 9,7 %) serán dirigidas por mujeres en el próximo quinquenio.

La entidad indicó que si bien ese porcentaje es mayor al registrado tras las dos elecciones municipales precedentes, muestra una persistente "brecha de género en el acceso a cargos ejecutivos".

Sánchez sostuvo que los resultados de estos comicios muestran que las reglas actuales para los procesos electorales "ya no están vigentes", es decir, que deben reformarse.

"Esto nos significa a todos y a todas un gran desafío en torno a cómo profundizamos la democracia paritaria, intercultural y sin ningún tipo de violencia", indicó.

Para la activista, es necesario "fortalecer las reglas y que éstas se apliquen", además de superar los "vacíos" existentes en torno a asuntos como la violencia y el acoso político digital que se incrementaron sobre todo en las etapas previas a la votación del 22 de marzo y a la segunda vuelta realizada el domingo en cinco regiones.