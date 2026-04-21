La UE refuerza la diplomacia climática en su nueva estrategia exterior

"Las vulnerabilidades en las cadenas de suministro de energía y tecnología ponen en riesgo la competitividad y la seguridad económica de la UE, mientras que los graves efectos del cambio climático y de la degradación ambiental amenazan la paz y la seguridad internacionales", señaló el Consejo en un comunicado.

Las conclusiones, aprobadas bajo el título "Diplomacia energética y climática de la UE: reforzar la soberanía y avanzar en la transición limpia global", reconocen la exposición geopolítica de la UE por su fuerte dependencia de los combustibles fósiles importados.

El Consejo reafirma con el documento su compromiso con la transición limpia como la estrategia más eficaz para lograr la autonomía estratégica de Europa.

Las conclusiones se adoptan en plena preocupación europea por la guerra de Rusia contra Ucrania y por las amenazas derivadas de las hostilidades en Irán y en la región.

El Consejo reclama una respuesta decidida y urgente de la política exterior y de seguridad de la UE para fortalecer la resiliencia y la preparación ante amenazas climáticas, medioambientales y energéticas.

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"La transición limpia actúa además como motor de innovación, crecimiento económico y competitividad a escala mundial, además de constituir la principal respuesta a la crisis climática", subraya el Consejo.

Los Estados miembros consideran también que el potencial tecnológico y de innovación de esa transición puede reforzar la preparación de la UE en materia de defensa y la resiliencia de los ejércitos, vinculando de forma explícita la agenda climática con esos conceptos.

Los Veintisiete reafirman asimismo que la UE seguirá liderando la acción climática mundial y la protección del medioambiente.

En particular, confirman su compromiso con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París para mantener al alcance el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados, al tiempo que insta a sus socios a fijar y aplicar cuanto antes metas ambiciosas de reducción de emisiones.

En ese sentido, la UE quiere intensificar su relación con terceros países mediante alianzas que impulsen la transición limpia y la resiliencia global.