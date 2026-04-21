Marta Ortega elige el universo de Roversi para la exposición de verano de su fundación

La muestra estará abierta en el espacio de la Fundación MOP del muelle de Batería del puerto de A Coruña entre el 20 de junio y el 20 de septiembre.

"He admirado la fotografía de Paolo desde siempre, por lo que para mí supone un inmenso placer presentar aquí, en A Coruña, esta fantástica exposición", explicó este martes Ortega, fundadora y presidenta de la Fundación.

En un comunicado, la entidad explica que a lo largo de más de cuarenta años, "Paolo Roversi ha construido un lenguaje fotográfico absolutamente propio" y único, capaz "de insuflar vida a sus imágenes de una forma que roza lo desconcertante".

Esta muestra da continuidad, como fotógrafo de estudio, a la exposición ya realizada en torno a la figura de Irving Penn.

La iniciativa lleva por título 'Doubts' (dudas, en inglés), elegido por el propio Roversi, pues para él las dudas "abren la puerta a la creatividad y la imaginación, de igual modo que las certezas la cierran".

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"Roversi transformará la nave del Centro MOP en una red de secciones interconectadas, cada una de las cuales representará un aspecto diferente de su estética: 'Theatre' (teatro), 'Appearances' (apariciones), 'Shadows' (sombras), 'Doubts' (dudas), 'People' (gente), 'Presence' (presencia), 'Grace' (elegancia), 'Beauty' (belleza) y 'Fading' (desvanecimiento)", precisó la fundación.

Para Ortega, "esta increíble exposición de Paolo", que es la segunda muestra de verano, "es un regalo maravilloso para la Fundación y para A Coruña".

"'Doubts' nos invita a retirarnos del mundo, ignorar las distracciones y sentarnos junto a Roversi en una de esas estancias íntimas a mirar cómo el artista conjura la magia desde las sombras", agregó.

Roversi (Ravena, 1947), un maestro en la manipulación de la luz, está considerado como uno de los más grandes fotógrafos de moda y ha colaborado con revistas como Vogue y Vanity Fair, o con casas como Armani, Dior, Valentino o Yves Saint Laurent.

Ha fotografiado a estrellas como Rosalía, Rihanna, Emma Watson, Tilda Swinton, Isabella Rossellini, Kate Moss

Es conocido además por haber realizado los retratos oficiales de Catalina de Galles con motivo de su 40 cumpleaños.