Milei reza por el papa Francisco en el Santo Sepulcro en el aniversario de su muerte

"El Presidente de la República Argentina, Javier Milei, visitó hoy, 21 de abril, la Iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde rindió homenaje al Papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento", recoge un comunicado difundido por fuentes de la embajada argentina.

Milei encendió una vela "en memoria de quien fuera el primer papa argentino", mantuvo un minuto de silencio y dejó un mensaje de respeto al difunto pontífice en el libro de visitas de la basílica.

Junto al presidente de Argentina acudieron a la iglesia el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el embajador del país en Israel, Axel Wahnish.

Les recibió en el Santo Sepulcro el fraile argentino Marcelo Cicchinelli, Guardián Superior del Convento de Santa Catalina, en la Basílica de la Natividad de Belén.

El líder argentino y su comitiva llegaron a la basílica acompañados de agentes de la Policía de Israel y de seguridad presidencial, que impidieron el paso al lugar a feligreses o la prensa alegando que la visita era de carácter privado y espiritual.

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A las puertas de la iglesia, que alberga el sepulcro vacío de Jesucristo, se concentraron algunos argentinos-israelíes junto a sus hijos para saludar al mandatario a su llegada.

El papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025, dando paso a un cónclave en el que León XIV fue elegido como su sucesor.