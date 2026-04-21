Ministro dice que narco ecuatoriano Pipo irá a EE.UU. si finalmente lo extradita España

La aseveración la realizó un día después de que se conociera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la justicia española la extradición de Pipo, para ser juzgado por su presunta implicación en el intento de introducir de forma ilegal en ese país cinco kilos de cocaína.

Considerado líder de la banda criminal Los Lobos, la más peligrosa de Ecuador, Pipo fue vinculado en enero pasado en el país andino a las investigaciones por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023, y la justicia ordenó su prisión preventiva.

En febrero pasado, 'Pipo' negó en una comparecencia judicial en España ser el autor del magnicidio y, sin presentar pruebas, afirmó que una persona cercana a Reimberg le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones, extremo calificado inmediatamente como "disparate" por Reimberg.

El ministro aseguró este martes en radio Centro Digital que Ecuador continuará con la solicitud de extradición de Pipo hacia Ecuador, en conjunto con Estados Unidos.

Una acción en paralelo que busca asegurar que avance el proceso por dos vías y, si Ecuador consigue la extradición -al haberla solicitado primero- "en ese momento es donde Ecuador le va a decir a las autoridades españolas: 'Se va para los Estados Unidos'", avanzó el funcionario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No vaya a ser que, el día de mañana alguno de los dos (Ecuador o Estados Unidos) tiene algún error, algún tema que no cumplió, algún papelito que no les gustó (en España), entonces está el otro país que sigue adelante con el proceso", explicó al aseverar, sin detalles, que su país ya tiene "experiencia" en estos temas.

En diciembre pasado, la Justicia española liberó al ecuatoriano William Alcívar (Willy o Negro Willy), considerado máximo líder de la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, pues sostuvo que Ecuador no había ofrecido suficientes garantías sobre su vida para ser extraditado.

Por ello, el ministro insistió este martes en que irán "los dos (Ecuador y Estados Unidos) de la mano hasta el final, pero 'Pipo', su destino final, será en los Estados Unidos", recalcó.

En noviembre pasado, 'Pipo' fue capturado en Málaga adonde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia, tras fingir su muerte en Ecuador y someterse a varias operación estéticas en el rostro para tratar de dificultar su identificación.