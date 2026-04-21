Morante pasa la noche en la UCI de un hospital de Sevilla tras su cornada en la Maestranza

En declaraciones a EFE, el cirujano de la plaza sevillana, Octavio Mulet, aseguró este martes que el estado de Morante es estable y sin fiebre pero también dolorido.

La cornada, que le perforó el recto, fue calificada de "muy grave" en el parte oficial emitido por este facultativo que le operó en la enfermería de la plaza de toros.

El cirujano precisó que habrá que esperar unos días para hacer una valoración definitiva ya que "se trata de una herida muy compleja que necesita de mucha vigilancia".

Mulet calcula que el torero aún tendrá que pasar al menos una semana ingresado en el centro hospitalario y no quiso aventurarse a marcar un plazo concreto de recuperación ya que "ha habido que reparar el esfínter y ese proceso lleva su tiempo".

El torero sevillano fue alcanzado por el cuarto toro de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Hermanos García Jiménez llamado 'Clandestino' que le derribó en el transcurso del primer tercio corneándole en el suelo. La lidia del animal quedó en manos de Borja Jiménez, segundo espada del cartel.

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Los gestos de dolor del torero, que ya no pudo levantarse, delataban la gravedad de la herida y fue trasladado de inmediato en brazos de las asistencias hasta la enfermería, donde fue intervenido.

En declaraciones al diario El Mundo, Morante afirmó hoy que es la cornada que más le ha dolido de toda su carrera. "He pasado una noche regular, de dormir poco", señaló el diestro, que reconoció haber pasado "muchísimo miedo" hasta que en la enfermería vio que el sangrado era menor de lo que creía.

El próximo compromiso que figura en la agenda de Morante es el próximo 10 de mayo en Valladolid, junto a Roca Rey y Juan Ortega. Sus siguientes citas, el 15 y 16 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), ya habían agotado todas las localidades.