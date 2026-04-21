Nombramiento de Warsh para la Fed queda en el aire por el pulso de Trump a Powell

Después de casi tres horas de interrogatorio en el Comité Bancario de la Cámara Alta, a Warsh aún le quedan dos pasos formales para lograr el nombramiento: el comité debe votar si recomienda su nominación y luego el pleno del Senado debe aprobarlo por mayoría simple.

La cita de este martes en el Senado era de gran importancia por los obstáculos que enfrenta la nominación de Warsh, empezando por las dudas sobre su independencia y la capacidad para tomar decisiones de política económica con criterios distintos a los que imponga la Casa Blanca.

En este sentido, el candidato a dirigir la Fed aseguró que no es un "títere" de Trump y se comprometió a proteger la independencia de la institución sobre los tipos de interés.

"La independencia de la política monetaria es esencial", aseguró.

Además de la garantía de independencia que se exige al presidente de la Fed, la nominación de Warsh se enfrenta a otro obstáculo más.

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El senador republicano Thom Tillis ha asegurado que bloqueará la nominación, no porque considera que Warsh no es apto para el cargo, sino porque considera que antes de que presida la Fed debe concluir el proceso abierto contra el actual presidente de la Fed.

En enero de 2026, el Departamento de Justicia abrió una investigación a Powell por sus declaraciones en el Congreso sobre el proyecto de renovación de la sede de la Fed en Washington.

Powell ha dicho públicamente que este juicio es un "pretexto" y que la amenaza de cargos penales es una represalia por no plegarse a la presión de Trump para bajar los tipos de interés.

Asimismo, el presidente de la Fed, cuyo mandato finaliza el 15 de mayo, ha dicho que no abandonará su cargo hasta que la investigación contra él quede totalmente resuelta para evitar que parezca que ha cedido a presiones externas, mientras que Trump ha dicho que lo despediría, algo que solo puede hacer por causa justa.

Trump dijo hoy en una entrevista con CNBC que no tiene previsto pedir que se cierre la investigación contra Powell hasta que se determine la razón de los sobrecostes de la obra de la sede de la Reserva Federal en Washington y llegó hasta sugerir que, aunque lo duda, el presidente de la Fed podría haberse llevado dinero con malversación de fondos.

La tensión entre Trump y Powell es pública desde hace meses, el mandatario ha llegado a llamar al economista "incompetente" o "corrupto" y amenaza con despedirle si no abandona el cargo el próximo 15 de mayo, cuando expira su mandato, aunque Warsh no haya sido nombrado para esa fecha.