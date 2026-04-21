ONU destaca avances en paz de Colombia pero pide reforzar seguridad en las presidenciales

El representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Miroslav Jenča, señaló hoy ante el Consejo de Seguridad que el país atraviesa "un momento importante de su vida política" tras las recientes elecciones legislativas y a un mes de los comicios presidenciales.

El enviado especial de António Guterres felicitó a Colombia por la celebración de unas elecciones legislativas "en gran medida pacíficas e inclusivas" en marzo pasado, pese a las preocupaciones por episodios de violencia y la presencia de grupos armados ilegales en regiones afectadas por el conflicto.

El diplomático elogió el papel de las fuerzas de seguridad, de los observadores nacionales e internacionales y de la Defensoría del Pueblo colombiano para proteger el proceso electoral, y pidió a las autoridades "garantizar ahora una campaña presidencial segura y pacífica, libre de violencia y estigmatización".

También condenó las amenazas denunciadas contra candidatos y subrayó que la protección de aspirantes y votantes debe seguir siendo la máxima prioridad.

Colombia tendrá catorce candidatos en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, lo que la convierte en la segunda elección con mayor número de aspirantes desde que se aprobó la Constitución de 1991, y solo es superada por la de 1994, que tuvo 18 aspirantes.

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Al margen, el enviado recordó que más de 11.000 antiguos miembros de las FARC-EP continúan vinculados al proceso de reincorporación casi diez años después de la firma del acuerdo, aunque reconoció que siguen enfrentando "dificultades económicas, de infraestructura y seguridad" en muchas zonas rurales.

Así, alertó de que varias regiones continúan fuertemente afectadas por la acción de grupos armados ilegales que disputan el control territorial y economías ilícitas, generando violencia contra la población civil.

Citó como ejemplo la región del Catatumbo, donde visitó en enero comunidades afectadas por choques entre grupos rivales, ataques con drones, riesgos por explosivos y retrasos en la llegada de ayuda humanitaria.

Jenča sostuvo que el próximo Gobierno, que asumirá en agosto, tendrá el desafío de consolidar la paz en los territorios más golpeados por el conflicto y reiteró que la ONU seguirá apoyando a Colombia en ese camino.