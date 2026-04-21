Pakistán dice que sigue esperando la confirmación de Irán para atender a la negociación

"Aún se espera una respuesta formal de la parte iraní que confirme el envío de una delegación para asistir a las conversaciones de paz de Islamabad", escribió en X el ministro de Información, Attaullah Tarar.

Tarar subrayó que Islamabad, en su papel de mediador, mantiene un contacto constante con Teherán para salvaguardar el proceso y calificó como "crítica" la decisión de la parte iraní de confirmar su presencia antes de que expire el alto el fuego de dos semanas, cuyo plazo vence el miércoles a las 20:00 hora de Washington (jueves 00:00 GMT).

"Pakistán ha realizado esfuerzos sinceros para convencer al liderazgo iraní de participar en la segunda ronda de conversaciones, y esas gestiones continúan", añadió el comunicado paquistaní.

El Gobierno paquistaní ha reiterado desde su ascenso como país mediador entre Teherán y Washington que el diálogo sigue siendo la única vía para evitar una escalada en la región.

Mientras tanto, el viceprimer ministro Ishaq Dar ha intensificado los contactos con socios clave, como la encargada de negocios de Estados Unidos, Natalie A. Baker, y el embajador de China, Jiang Zaidong, además de coordinar posiciones con los cancilleres de Egipto y Arabia Saudí.

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La incertidumbre es máxima tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, que tachó de "altamente improbable" cualquier prórroga adicional a la tregua.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mantiene el dispositivo de seguridad activado en la Zona Roja de Islamabad, la zona diplomática y de alta seguridad donde se reunieron el pasado 11 y 12 de abril ambas delegaciones, a la espera de un movimiento definitivo de Teherán.