Pakistán extiende el cierre de su espacio aéreo a la India un año después del conflicto

"Todas las aeronaves registradas en la India, arrendadas, comerciales y militares permanecerán prohibidas en el espacio aéreo pakistaní hasta las 5 de la mañana (00:00 GMT) del 24 de mayo de 2026", anunció la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán en avisos a los aviadores (NOTAM, por sus siglas en inglés).

La India también mantiene cerrado su espacio aéreo a compañías y aviones de Pakistán desde el 1 de mayo del año pasado y ha ido extendiendo su restricción mensualmente, la última vez hasta el próximo 23 de abril.

Esta restricción ha afectado a las aerolíneas de ambos países. Por un lado, los aviones comerciales indios han perdido la ruta clave hacia el golfo Pérsico, lo que según medios locales ha causado pérdidas de miles de millones de rupias (cientos de millones de dólares).

Por otro, los vuelos procedentes de Pakistán con destino al sudeste asiático y Oceanía se ven obligados desde hace un año a tomar rutas más largas y circulares, aumentando los tiempos de viaje y con unos costes de combustible que suponen una carga financiera crítica para las aerolíneas paquistaníes, ya de por sí sumidas en dificultades económicas.

La India y Pakistán, enfrentadas desde su partición del imperio británico en 1947, vivieron su peor escalada bélica el pasado mayo, tras un ataque en la Cachemira india el 22 de abril que dejó 26 turistas fallecidos y del que Nueva Delhi responsabilizó a Islamabad.

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El enfrentamiento se prolongó hasta el 10 de mayo, alcanzando niveles no vistos desde la guerra de Kargil de 1999, con ataques con misiles y drones en zonas fronterizas y otras partes de su territorio, hasta un alto el fuego acordado con mediación de Estados Unidos.