Perú deberá afrontar una larga espera para conocer al rival de Fujimori en segunda vuelta

Este lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las últimas actas de las elecciones generales llegaron a sus sedes descentralizadas ocho días después de esa votación.

Se trató de las actas de 31 mesas de sufragio de tres localidades amazónicas remotas de la región sureña del Cusco, que hasta el momento no habían podido ser trasladadas en helicóptero por las condiciones climáticas adversas en la zona.

Finalmente, los documentos llegaron hasta la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de la provincia cusqueña de La Convención, mientras que a la ODPE de Lima Centro 1 también arribaron todas las actas en formato físico provenientes del extranjero, remitidas como parte de la valija diplomática.

Estas últimas ya habían sido enviadas en formato digital y mediante un software especial implementado en 108 consulados peruanos en el mundo.

Durante el procesamiento de todas las actas aún por contar se remitirá a los jurados electorales especiales (JEE) aquellas con observaciones, así como las que tengan votos impugnados o solicitudes de nulidad.

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Tras esto, los JEE adoptarán resoluciones que, si son apeladas, pasarán al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral peruano, que resolverá en última instancia, tras lo cual la ONPE podrá terminar de contar los votos hasta el 100 % de las actas, que hasta el momento llegan a poco más del 93 %.

Al respecto, el JNE confirmó este lunes que prevé tener el próximo 15 de mayo los resultados completos de las elecciones, ya que, hasta momento, hay más de 65.000 actas de votación observadas, de las cuales más de 27.000 están en proceso de resolución por los JEE.

La segunda vuelta presidencial se celebrará el 7 de junio próximo en Perú y, según el conteo de votos, será disputada entre la derechista Keiko Fujimori, que ha recibido el 17 % de votos válidos, y un rival que se decidirá entre el izquierdista Roberto Sánchez, que tiene 12 %, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 11,9 % de apoyo.

López Aliaga ha protagonizado en los últimos días una serie de manifestaciones junto a sus seguidores y, tras denunciar un fraude sin presentar pruebas, ha pedido que se convoquen a elecciones complementarias para los ciudadanos que no pudieron votar por el retraso en la apertura de los centros de votación, sobre todo en Lima, donde tiene su mayor caudal electoral.

Fujimori aseguró este lunes que apoya que se celebre ese proceso complementario, pero solo en los lugares que fueron más afectadas por los retrasos en las mesas de sufragio.

"Lo que hay que hacer es esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie y desde (el partido) Fuerza Popular respetaremos esta decisión", señaló.

Fujimori también pidió la renuncia o salida del cargo del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ante los fallos en la organización y para garantizar la transparencia en la segunda vuelta, según dijo.

"De cara a la segunda vuelta sería saludable que esta persona sea retirada y sean otras personas quienes lleven a cabo la segunda vuelta", concluyó.