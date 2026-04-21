Rabat a vista de pájaro desde la torre más alta de Marruecos, con diseño español

Coronado por el exclusivo hotel Waldorf Astoria, el rascacielos ha tardado ocho años en construirse y ha demandado una inversión de más de 650 millones de euros.

Se ubica en la orilla norte del río Bouregreg, como parte del ambicioso plan "Rabat Ciudad de las Luces, capital marroquí de la Cultura", destinado a modernizar la ciudad y a atraer inversión extranjera con la vista puesta en 2030, cuando Marruecos albergará, junto a España y Portugal, el Mundial de Fútbol.

Su diseño recuerda a un cohete sobre una rampa de lanzamiento, inspirado en la visita que realizó a la NASA en 1969 el magnate Othman Benjelloun, impulsor del proyecto y propietario del 'holding' familiar 'O Capital'.

Ese 'holding' marroquí -con la participación de sus filiales Bank of Africa - BMCE Group (48 %) y la aseguradora RMA (37 %)- creó el consorcio propietario del rascacielos, 'O Tower', con la contribución del inversor estadounidense Capital Group (15 %).

El edificio combina líneas modernas y referencias a la artesanía marroquí, incluyendo acero de Damasco, azulejos zellig y esculturas metálicas.

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Con 55 plantas sobre un podio de cuatro niveles y una superficie de más de 100.000 metros cuadrados, la torre incluye 38 ascensores, 551 plazas de estacionamiento y hasta un embarcadero.

El proyecto ha empleado a 2.500 trabajadores, gerentes, ingenieros y ejecutivos de 15 nacionalidades diferentes, y ha generado 450 empleos directos y 3.500 indirectos, explicó Leila Haddaoui, directora de 'O Tower', durante la apertura de la torre a la prensa.

El edificio incorpora cimientos antisísmicos de 60 metros, amortiguadores contra vibraciones, fachadas con iluminación dinámica, paneles fotovoltaicos, un sistema de recuperación de aguas pluviales y mecanismos de eficiencia energética.

Ha recibido certificaciones LEED Gold y HQE, posicionándose entre los edificios más innovadores y sostenibles de África.

El Waldorf Astoria Rabat-Salé, con habitaciones desde 900 euros por noche, ocupa desde la planta 29 hasta la 49 y ya está en funcionamiento, con suites, restaurantes de alta cocina, salas de reuniones y un bar con vistas panorámicas.

La cadena ha alcanzado un acuerdo con 'O Tower' para gestionar el espacio, indicó a EFE Guy Bertrand, director del establecimiento hotelero, que evitó dar más detalles.

Además, la torre alberga 30 apartamentos de alto nivel y 26 plantas de oficinas, que todavía no se han comercializado, según los promotores.

En la cima, dos miradores permiten el acceso a visitantes por 25 euros para adultos y 8 para menores de 18 años, previa reserva.

En total, la torre contiene 7.000 obras de arte de 143 artistas marroquíes, integradas en su arquitectura y decoración. Además, dispone de un salón de baile de 1.400 metros cuadrados, capacidad para 1.000 personas, piscina cubierta, spa y una galería de arte.

No es la primera vez que Rafael de La-Hoz (Córdoba, 1955) trabaja en Marruecos. El arquitecto español es conocido por sedes corporativas de multinacionales y proyectos internacionales que combinan diseño, sostenibilidad y técnicas de construcción avanzadas.

Ha proyectado, entre otras, las sedes de Endesa, Repsol y Telefónica en España, y ha trabajado en proyectos en Portugal, Polonia, Rumanía, Hungría y Emiratos Árabes Unidos.

Visible a 60 kilómetros, desde la torre se contempla la emblemática Kasbah de los Oudayas, las ruinas de la Chelah, el Mausoleo de Hassan II y el Atlántico que baña la capital marroquí.

Un "cohete" que ha cambiado la imagen de Rabat. Y de África, agregan sus promotores.