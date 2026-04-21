Rusia no descarta anexionar Transnistria para proteger a los ciudadanos rusos en Moldavia

"Nunca se puede descartar nada y estamos barajando todos los escenarios posibles" respondió Shoigú en una entrevista para el diario amarillista ruso Komsomólskaya Pravda.

El exministro de Defensa, cuyos antiguos viceministros han sido todos encarcelados por corrupción, según los medios rusos, señaló que unos 220.000 ciudadanos rusos viven en la región separatista moldava y "sus intereses y seguridad se encuentran actualmente amenazados debido a las acciones irreflexivas e irresponsables de Kiev y de Chisinau".

"Si surge la necesidad, Rusia tomará todas las medidas necesarias y utilizará todos los métodos disponibles para protegerlos (a los ciudadanos rusos en Transnistria)", advirtió.

Acusó a las autoridades moldavas, que han logrado el apoyo financiero de la Unión Europea para importar gas, de chantajear a la región prorrusa en el plano energético.

"Si bien Chisinau (... ) solo permite el paso de gas a la margen izquierda para cubrir las necesidades sociales básicas. Por lo demás, intenta imponer una tarifa prohibitiva. Esto solo puede calificarse de chantaje y de un intento de doblegarla", subrayó.

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Sin embargo, fueron las autoridades de Transnistria quienes acabaron rechazando el año pasado la ayuda de la UE por recibir gas ruso.

"Tiráspol rechazó esta propuesta. Rusia no les permite aceptar la ayuda europea por miedo a perder el control sobre la región", aseguró en su momento el primer ministro moldavo, Dorin Rechan.

Shoigú señaló también este martes que la retórica de las autoridades de Moldavia respecto a Transnistria "se asemeja cada vez más a las declaraciones de las autoridades ucranianas sobre el Donbás en 2014", año en el que Rusia se anexionó la península de Crimea y envió tropas irregulares para reforzar el movimiento separatista en el este de Ucrania, invadida ocho años después.

Recientemente, la Duma o cámara de diputados rusa aprobó en primera lectura un proyecto de ley que daría luz verde a autorizar el despliegue de tropas en el extranjero si ciudadanos rusos se encuentran amenazados.