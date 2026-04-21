Sector de drones de Taiwán evoluciona "cada 2 meses" por impacto de Ucrania, según empresa

Durante un acto en una de las instalaciones de la compañía en Taichung (oeste de Taiwán), Chuang sostuvo que el conflicto entre Rusia y Ucrania alteró la percepción sobre este tipo de enfrentamientos al demostrar que drones "muy baratos" y municiones merodeadoras pueden eliminar armas "costosas" e infraestructuras "clave".

AIDC es la compañía que diseñó el primer caza autóctono de Taiwán, el IDF, y también preside la Alianza para la Promoción de Drones, que gestiona 260 empresas locales de drones para impulsar su salida a otros mercados exteriores.

La directiva señaló que la experiencia de la guerra en Ucrania está influyendo de forma directa en los fabricantes taiwaneses, que, según dijo, han recibido información sobre requisitos técnicos por parte de países europeos que apoyan a Ucrania, entre ellos Polonia y la República Checa, con el fin de adaptar sus productos.

La adaptación de los drones a nuevas realidades sobre los campos de batalla se enmarca en un esfuerzo más amplio de Taiwán por reforzar una industria que el Gobierno isleño considera estratégica, en un contexto de creciente presión militar de China y de impulso a las capacidades de guerra asimétrica de la isla.

Chuang agregó que la industria taiwanesa sigue pendiente de la aprobación del presupuesto especial de Defensa, pero subrayó que el sector no centra su actividad únicamente en las necesidades isleñas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Si el Gobierno puede obtener la aprobación presupuestaria rápidamente, perfecto. Si no, son solo una fuente de ingresos", indicó, antes de remarcar que Taiwán también puede vender drones y componentes al mercado internacional mientras esa partida sigue bloqueada.

El Parlamento taiwanés sigue sin desbloquear un presupuesto especial de Defensa de unos 39.500 millones de dólares, impulsado por el Gobierno y respaldado por Estados Unidos, en una iniciativa que permanece atascada por el bloqueo de los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que controlan el Legislativo.

En ese contexto, Chuang aseguró que el objetivo de la isla es ampliar su industria de drones "a nivel global" y apuntó que ya existen ventas a mercados como Estados Unidos, Polonia y la República Checa.

En los últimos años, las autoridades taiwanesas han tomado como referencia la experiencia ucraniana para fortalecer su estrategia defensiva, basada en sistemas más baratos, móviles y difíciles de neutralizar, frente a la superioridad militar de Pekín.

El Ministerio de Defensa isleño ya aseguró en 2023 que estaba "potenciando sus capacidades de guerra asimétrica" tras las lecciones extraídas de la guerra en Europa, y en 2026 el Gobierno anunció su intención de adquirir más de 200.000 drones mediante ese presupuesto especial aún pendiente de aprobación parlamentaria.

Taiwán, gobernada de forma autónoma desde 1949, ha incrementado sus capacidades militares en los últimos años debido a las crecientes amenazas del gigante asiático, que considera a la isla una provincia rebelde.