Sheinbaum inaugurará nueva ruta de tren a centro de México y perfila nuevas rutas al norte

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que actualmente su Gobierno trabaja en el tramo Ciudad de México-Pachuca y confirmó que la conexión con el AIFA comenzará operaciones este fin de semana.

Añadió que el Estado ya adquirió una parte mayoritaria del antiguo tren suburbano que conecta a la Ciudad de México, desde la estación Buenavista, con el Estado de México, en la estación Lechería, antes en manos de la empresa CAF, por lo que el servicio quedó mayoritariamente en control público.

Sheinbaum explicó que la operación de esa vía estará a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura, el mismo esquema que participa en la ruta Ciudad de México-Toluca, inaugurado en febrero tras 12 años de obras.

Según dijo, la conexión al AIFA es la primera pieza de una red más amplia que busca empujar la conectividad terrestre y fortalecer la logística nacional.

Después de ese tramo, detalló, el siguiente gran proyecto será la ruta Ciudad de México-Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas (noreste), con paso por los centrales estados de Querétaro y San Luis Potosí y Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en el norte del país.

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Paralelamente, el otro corredor ferroviario está diseñado hasta Guadalajara, en el estado de Jalisco, en la región del Bajío, y ya avanzan los trabajos de proyectos ejecutivos en Sinaloa (noreste), en puntos como Mazatlán y Culiacán, así como los estudios para extender la vía hasta Nogales, en la frontera con Estados Unidos.

La presidenta dijo que hasta ahora son los proyectos que se perfilan en una primera etapa, ya que el objetivo de llevar más rutas de trenes hasta el norte depende del avance de los proyectos ejecutivos y del ritmo de la construcción.