UE avisa de que usará todas las medidas, incluidas sanciones, en favor de la paz en Sudán

Del asunto se habló en un Consejo de ministros europeos de Exteriores, donde se pasó revista a la situación que enfrenta el país, con "una mortalidad y un desplazamiento sin precedentes" y en el que persisten las graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo al término de la reunión en rueda de prensa que las prioridades de la UE para el país africano son tres: impulsar los esfuerzos de alto el fuego, avanzar en la transición civil y reforzar la rendición de cuentas.

En ese contexto, señaló que avanzar en una iniciativa europea para la protección de infraestructuras críticas "sería un paso importante" y explicó que la UE, junto con los Países Bajos, se está preparando para apoyar un mecanismo de supervisión del alto el fuego de la ONU en Sudán.

Además, dijo, se ha alcanzado un acuerdo político para imponer nuevas sanciones a quienes se benefician de la guerra, "porque mientras las potencias regionales la alimenten y se beneficien de ella, la guerra se prolongará".

En una declaración publicada también este martes, la alta representante de la UE indicó que "la UE utilizará todos los instrumentos a su alcance —incluidas la diplomacia y las medidas restrictivas— para impulsar la paz, lo que incluye el estudio de sanciones adicionales dirigidas a la economía de guerra".

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Aunque los donantes prometieron la semana pasada 1.500 millones de euros en ayuda, en un país que enfrenta una mortalidad y un desplazamiento sin precedentes, "se necesita mucho más".

Kallas indicó en la misma declaración que la UE rechazará todo intento unilateral de establecer una gobernanza paralela que pudiera poner en riesgo la partición del país y reafirmó su apoyo a "las aspiraciones del pueblo sudanés de alcanzar un gobierno democrático".

"Solo un proceso civil independiente y representativo puede restaurar la legitimidad del Estado sudanés", concluyó.