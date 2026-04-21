Zelenski habla con Costa sobre el crédito a Ucrania antes del Consejo Europeo en Chipre

"Ucrania ha cumplido lo que le pidió la UE", dijo Zelenski al informar de la llamada en la red social X, que poco antes había anunciado la finalización de las obras de reparación del tramo en territorio ucraniano del oleoducto Druzhba, que fue dañado a finales de enero en un ataque ruso.

El oleoducto está parado desde entonces y el primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, había supeditado la aprobación de la emisión de deuda necesaria para financiar el crédito a Ucrania, aprobado por los líderes de los Veintisiete en diciembre, a que su país volviera a recibir gas ruso a través del Druzhba.

Ucrania precisa del dinero de la UE para poder seguir pagando sueldos públicos y pensiones y para sufragar su esfuerzo de guerra.

Kiev espera que Hungría retire su veto tras la pérdida del poder de Orbán, que cayó derrotado en las elecciones del 12 de abril por el futuro primer ministro magiar Péter Magyar.

Aunque no se ha caracterizado por la hostilidad de Orbán hacia Ucrania, Magyar supeditó el lunes la retirada del veto a que el petróleo ruso vuelva a fluir hacia Hungría a través de Rusia.

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Zelenski se resistió durante semanas a reparar el tramo dañado del oleoducto al considerar que era responsabilidad de Rusia, pero acabó cediendo a las presiones de la UE y ha terminado accediendo a volver a ponerlo en funcionamiento.

La alta representante para la política exteriores de la UE, Kaja Kallas, dijo este martes que espera que se avance hacia la emisión del crédito a Ucrania en el Consejo de ministros de Exteriores del miércoles en Luxemburgo.