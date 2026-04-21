Zelenski habla con Costa y Von der Leyen sobre el crédito a Ucrania

"Ucrania ha cumplido lo que le pidió la UE", dijo al informar de la llamada con Costa en la red social X Zelenski, que poco antes había anunciado la finalización de las obras de reparación del tramo en territorio ucraniano del oleoducto Druzhba que fue dañado a finales de enero en un ataque ruso.

El oleoducto está parado desde entonces y el primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, había supeditado la aprobación de la emisión de deuda necesaria para financiar el crédito a Ucrania, aprobado por los líderes de los Veintisiete en diciembre, a que su país volviera a recibir gas ruso a través del Druzhba.

Ucrania precisa del dinero de la UE para poder seguir pagando sueldos públicos y pensiones y para sufragar su esfuerzo de guerra.

"Es importante que en el futuro cercano ya comencemos a recibir" esos 90.000 millones de euros, dijo Zelenski por ello en otra llamada telefónica con Von der Leyen, a la que también reiteró la necesidad de que Europa adopte un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que tampoco ha podido ser adoptado por el veto húngaro.

Zelenski hizo estas gestiones antes de la cumbre informal de líderes que se celebrará el jueves y viernes en Chipre.

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Kiev espera que Hungría retire su veto tras la pérdida del poder de Orbán, que cayó derrotado en las elecciones del 12 de abril por el futuro primer ministro magiar Péter Magyar.

Aunque no se ha caracterizado por la hostilidad de Orbán hacia Ucrania, Magyar supeditó el lunes la retirada del veto a que el petróleo ruso vuelva a fluir hacia Hungría a través de Rusia.

Zelenski se resistió durante semanas a reparar el tramo dañado del oleoducto al considerar que era responsabilidad de Rusia, pero acabó cediendo a las presiones de la UE y ha terminado accediendo a volver a ponerlo en funcionamiento.

La alta representante para la política exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha dicho este martes que espera que se avance hacia la emisión del crédito a Ucrania en el Consejo de ministros de Exteriores del miércoles en Luxemburgo.