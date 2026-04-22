Colombia paga la "totalidad de la deuda" de un préstamo que le hizo el FMI en 2020

"Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno (de Iván) Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores", expresó Petro en X.

En diciembre de 2020, el FMI desembolsó los 5.400 millones de dólares con el objetivo de ayudar "a satisfacer las necesidades de la balanza de pagos" de Colombia y apoyar "la respuesta presupuestaria a la pandemia de COVID-19".

El Fondo Monetario Internacional señaló entonces que ese préstamo, que fue la primera vez que Colombia utilizó la LCF, también ayudaría al país a "mantener suficiente liquidez internacional como seguro contra riesgos externos elevados" durante el Gobierno de Duque (2018-2022).

Al respecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que el Gobierno de Petro tuvo que "atender la amortización de la famosa línea de crédito flexible del FMI".

"Hemos cancelado la totalidad de la deuda con el FMI, no tenemos deuda con el FMI y eso ha hecho que nuestras conversaciones con el Fondo Monetario (...) sean en otros términos, en otro lenguaje y en otras formas", expresó Ávila durante un foro en Bogotá.

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El alto funcionario señaló que el Gobierno no tiene "la expectativa de crear ninguna deuda con el Fondo Monetario", por lo que "estableció unas reglas de la relación y de la conversación absolutamente distintas" con este organismo internacional.