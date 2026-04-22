El PIB surcoreano creció un 1,7 % en el primer trimestre, su mayor ritmo en más de 5 años

Se trata del mayor crecimiento del PIB desde el tercer trimestre de 2020, y supone un giro radical ante la contracción del 0,2 % registrada en el último trimestre del año pasado.

Entre los componentes del crecimiento, las exportaciones avanzaron un 5,1 % impulsadas por productos tecnológicos como los semiconductores, según los datos preliminares del BoK, mientras que el consumo privado aumentó un 0,5 % y el gasto público se expandió un 0,1 %.

El BoK explicó que la inversión en instalaciones se incrementó un 4,8 % por el aumento tanto en maquinaria como en equipos de transporte, al tiempo que la inversión en construcción subió un 2,8 %, apoyada por proyectos de edificación.

Por sectores, la manufactura creció un 3,9 %, liderada por los productos informáticos, electrónicos y ópticos, mientras que los servicios avanzaron un 0,4 %.

En términos interanuales, la cuarta economía de Asia se expandió un 3,6 % en el primer trimestre de este año, en comparación con el crecimiento del 1,6 % registrado en el trimestre anterior.

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El PIB surcoreano avanzó un 1 % en el conjunto de 2025, su menor ritmo desde 2020, mientras que el BoK había proyectado en febrero un crecimiento del 2 % para 2026.

El banco, no obstante, advirtió posteriormente de que esa previsión podría revisarse a la baja debido al impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha elevado la volatilidad energética.