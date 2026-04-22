Irán advierte de “golpes demoledores” ante cualquier nueva agresión de EE.UU. e Israel

“En una posible nueva fase del enfrentamiento militar, la Guardia Revolucionaria infligirá golpes demoledores, más allá de lo imaginable para el enemigo, a los activos restantes de estos en la región”, aseguró el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia afirmó que su respuesta a cualquier nueva agresión sería “firme, decisiva e inmediata”.

El comunicado subraya que la capacidad para atacar puntos vitales y símbolos de disuasión de Israel y EE.UU. “sigue abierta y preparada”, y destaca la coordinación con el resto de las fuerzas armadas para impedir cualquier intento de recuperación de sus capacidades estratégicas.

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Asimismo, indicó que el debilitamiento del poder militar estadounidense-israelí abre la puerta a un nuevo orden regional en Oriente Medio, sin presencia de potencias extranjeras.

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En este contexto, las autoridades iraníes consideran que estos desarrollos contribuirán a consolidar un entorno más estable en la región.

Estas afirmaciones de la Guardia Revolucionaria llegan horas después de que Trump anunciara anoche una tregua indefinida en Irán para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.

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Teherán no ha reaccionado de manera oficial a la extensión de la tregua; sin embargo, ha reiterado que no acudirá a otra ronda de negociaciones mientras EE.UU. continúe el bloqueo de sus puertos, lo que considera una violación del alto el fuego.

Además, Irán atacó a tiros en las últimas horas un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, informó este miércoles la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés).