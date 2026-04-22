Irán incauta buque de bandera panameña en Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump extendió indefinidamente el alto al fuego -que vencía hoy- para dar más tiempo a las negociaciones de paz con altos representantes de la República Islámica.

Diversas fuentes refieren que se trata de dos buques, uno de bandera panameña y el otro de Liberia.

Aunque dos organismos de vigilancia de la seguridad marítima con sede en el Reino Unido confirmaron que tres buques comerciales reportaron incidentes con lanchas patrulleras en el estratégico paso, cuyo control se disputan las fuerzas estadounidenses e iraníes, informó AFP.

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Incautación

“La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores”, señaló el ejército ideológico iraní en un comunicado, agregando que “fueron incautados (...) y dirigidos a la costa iraní”.

Identificaron un barco como “MSC-FRANCESCA”, que dijeron pertenecía “al régimen sionista” en referencia a Israel, y el otro como “EPAMINONDAS”.

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El sitio de seguimiento Marine Traffic mostró las últimas posiciones conocidas de ambos buques cerca de la costa iraní del estrecho, al noreste de Omán.

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Portacontenedores

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO había informado anteriormente de que una lancha iraní disparó hoy contra un buque portacontenedores frente a las costas de Omán, y que también se produjeron disparos contra un barco frente a las costas de Irán.

La empresa de seguridad británica Vanguard Tech identificó este último como el buque portacontenedores Euphoria, con bandera panameña, y señaló que “atravesaba el estrecho de Ormuz hacia el exterior”.

Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes, mientras que Teherán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

“Avance importante”

Antes de estos incidentes Donald Trump anunció que había extendido la tregua tras una solicitud de Pakistán y subrayó la necesidad de permitir que el “fracturado” gobierno iraní elabore una propuesta para poner fin a la guerra.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, celebró la prórroga, y el jefe de la ONU, António Guterres, la consideró como un “avance importante hacia la desescalada”, según un comunicado de su portavoz.

Desde el inicio del conflicto, desatado el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán, hubo una ronda de negociación fallida en Islamabad y se intenta celebrar otra para poner fin a un conflicto que ha matado a miles de civiles, principalmente en Irán y Líbano, y estremece la economía mundial.

Pese a los esfuerzos diplomáticos de Pakistán, el futuro de las conversaciones de paz mediadas por este país sigue siendo incierto.