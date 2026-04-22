La Bolsa de Buenos Aires cierra con un bajada del 1,41 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 1,16 %, a 119.828.681,20 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de BBVA Argentina (-5,2 %), Edenor (-3,4 %) y Banco Macro (-3,1 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de Aluar (1,3 %) y Sociedad Comercial del Plata (0,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 0,4 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina se mantuvo en 532 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.400 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.377,50 por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.415 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,1 %, a 1.473,27 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,4 %, a 1.419,84 pesos por unidad.