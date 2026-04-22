La Bolsa de México gana un ligero 0,04 % y llega a 68.836,92 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, en una jornada de avances para los mercados en Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una ligera ganancia del 0,04 % para apuntarse ganancias en tres de las últimas cuatro sesiones".

Al interior, añadió Siller, resaltaron los avances de las emisoras Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2,36 %), Industrias Peñoles (+2,14 %), Grupo Carso (+1,68 %), Grupo México (+1,43 %) y Arca Continental (+1,35 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que con el movimiento de este miércoles el rendimiento del IPC en lo que va del año se ubicó en +7,04 %.

"A nivel empresarial, 17 de las 35 emisoras terminaron la sesión en terreno positivo", añadió Covarrubias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,34 unidades por billete verde, frente a los 17,37 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 217,2 millones de títulos por un importe de 22.644 millones de pesos (unos 1.305 millones de dólares).

De las 682 empresas que cotizaron en la sesión, 370 cerraron con sus precios al alza, 293 registraron pérdidas y 19 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el 6,98 %; de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el 5,46 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 5 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -3,86 %; de la constructora de viviendas Gupo Ara (ARA), con el -3,83 %, y del conglomerado de medios Televisa (TLEVISA CPO), con el -3,67 %.