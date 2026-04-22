Panamá arresta a cubano buscado en Estados Unidos por tráfico sexual y trata de personas

El extranjero de 41 años de edad, cuya identidad no fue revelada, fue aprehendido en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital, a donde arribó en un vuelo procedente de Surinam con destino final hacia México, según un comunicado de Migración.

Esta persona "cuenta con orden de arresto vigente emitida en el estado de Texas, Estados Unidos, por (la) presunta Comisión de los Delitos de Conspiración que involucra Tráfico Sexual, Tráfico de Personas y delitos relacionados", indica el comunicado.

La información oficial señala que el individuo "quedará detenido a disposición de las autoridades competentes para dar cumplimiento a la orden judicial internacional" de arresto.

Esta detención se suma a otra esta semana también en el aeropuerto de Tocumen de un ciudadano de nacionalidad mexicana requerido en Estados Unidos por su presunta vinculación a un caso de violación a una menor de edad, y que fue arrestado en Panamá por los agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol.

La acción policial que dio con la captura del mexicano, cuya identidad no fue revelada, se produjo luego de que arribara en un vuelo procedente de Medellín, Colombia, "con la intención de ingresar al territorio nacional".

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El ente de seguridad indicó que la detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional y al intercambio de información a través de Interpol, "reafirmando el compromiso de Panamá en la lucha contra el crimen transnacional y la protección de la niñez".