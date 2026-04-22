Senado paraguayo concede permiso a un legislador en medio de controversia por título falso

En una sesión extraordinaria, 23 senadores del gobernante Partido Colorado aprobaron el permiso sin goce de dieta solicitado por su correligionario, mientras que 19 parlamentarios votaron en contra y pidieron la pérdida de investidura de Rivas, al tachar de inconstitucional el pedido de su colega.

Rivas volvió al centro de la controversia después de que un tribunal de apelaciones dispuso, el 30 de marzo pasado, su sobreseimiento definitivo al alegar la "prescripción de la acción penal" en la causa por presunta "producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso" que lideraba la Fiscalía desde 2024.

Un grupo de senadores denunció el pasado 15 de abril a Rivas por la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso, ante lo cual el fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, dispuso, cinco días después, la apertura de otra causa penal contra el mencionado legislador, según comunicó entonces el Ministerio Público.

En julio de 2023, el parlamentario utilizó un título de abogado para poder ser designado en nombre del Senado como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), un órgano encargado de juzgar a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño de sus funciones. Rivas dimitió el 1 de agosto de ese año.

Durante la sesión de este miércoles, varios senadores de la oposición colocaron carteles en los que se leía: "Renuncia, no permiso".

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Al respecto, el senador opositor Rubén Velázquez argumentó que "no están dadas las condiciones constitucionales" para conceder el permiso, ya que aseguró que la ley solo contempla otorgar esa licencia a un senador para asumir funciones como ministro o en un cargo diplomático.

"Aquí no estamos ni siquiera mencionando lo grave que fue asumir la presidencia del JEM sin tener la formación académica, sin tener título universitario, sin ser abogado", advirtió.

El pasado 16 de marzo, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, informó que Rivas solicitó el permiso tras mantener una reunión con el presidente del país, Santiago Peña, y otros senadores, y anunció que su colega se defendería ante el Poder Judicial "como un ciudadano más".