Taiwán firma seis acuerdos de compra de armas con EE.UU. por 6.600 millones de dólares

Los contratos fueron suscritos a principios de este mes por la misión de defensa de Taiwán en EE.UU. y por el Instituto Americano en Taiwán (AIT, la embajada de facto de Washington en la isla), según informó este miércoles la agencia de noticias CNA.

La operación se produce pocas semanas antes del posible viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, donde se prevé que en su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, Taiwán sea uno de los asuntos centrales, ya que para Pekín se trata de la principal "línea roja" en sus relaciones con Washington.

Entre los acuerdos se incluyen 123.500 millones de dólares taiwaneses (3.919 millones de dólares) para la compra de sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS y otros 73.890 millones (2.344 millones de dólares) para obuses autopropulsados M109A7 Paladin.

Los contratos restantes abarcan la reposición de las reservas de misiles del Ejército, la adquisición de misiles antiblindaje, la producción conjunta de munición de gran calibre entre Taiwán y Estados Unidos y la contratación de "servicios de consultoría" vinculados al desarrollo de un sistema integrado de defensa aérea.

Las adquisiciones se concretaron después de que el Ejército isleño anunciara que EE.UU. había aceptado permitir pagos diferidos por parte de Taipéi para la compra de 82 sistemas HIMARS y 60 sistemas M109A7.

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Estos sistemas forman parte de un paquete de armamento más amplio, valorado en 11.100 millones de dólares y notificado al Congreso estadounidense en diciembre del año pasado, el mayor aprobado hasta la fecha para la isla.

El Gobierno taiwanés, liderado por el Partido Democrático Progresista, aspira a financiar estas adquisiciones y futuras compras de armas mediante un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.700 millones de dólares), que cuenta con el respaldo de la Administración estadounidense.

Sin embargo, las dos principales fuerzas de la oposición, el Kuomintang y el Partido Popular de Taiwán, han aprovechado su mayoría parlamentaria para bloquear esta iniciativa y plantear, en su lugar, partidas de menor cuantía y alcance, al considerar que el plan del Ejecutivo carece de suficiente detalle sobre el destino de dichos recursos.

La falta de acuerdo en torno a estas propuestas sucede en pleno recrudecimiento de la presión militar de China, que considera a la isla de Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.